El dinero es relativo

El dinero es importante. Pero también confunde y distorsiona la realidad. El vital metal da para comprar coches, pisos e incluso mujeres, por poner sólo estos casos entre otros muchos, pero eso no quiere decir que se compre la velocidad, un hogar y el amor. Y es que hay cosas que no se pueden comprar. En Segunda, el presupuesto juega, pero no es fundamental. El Eibar 2013/14 ascendió a Primera con un presupuesto de 3.906.000 millones de euros, de los que el 65%- 2.7 millones- estaban reservados para la plantilla. Y el Huesca se aupó a Primera el curso pasado con 7 millones de euros. La victoria del Reus, con un límite salarial de 3,8 millones y muchos problemas, a costa del Málaga, el de mayor capacidad de gasto de Segunda, con 25,2 millones, habla de lo imprevisible que es esta categoría. Estos ejemplos nos recuerdan que las matemáticas valen de poco, más allá del mero dato estadístico de sumar los goles. Las predicciones, si el fútbol fuera una ciencia exacta, serían infalibles y darían como resultado que a un mayor presupuesto, mayor debería de ser el rendimiento. Pero eso no es así, triste o felizmente, según se mire. La UDA tuvo 10 millones de límite salarial, el más alto de la 2015/16, primera tras el descenso. Y eludió el descenso en la última jornada y el Leganés logró el ascenso, con 4,5 millones de presupuesto, menos de la mitad que el de los rojiblancos. Son casos y cosas, que no siempre se cumplen. Así, la UDA actual es noveno en la clasificación con el décimo límite salarial de la categoría (6.988). El Albacete, segundo, el Alcorcón, sexto y próximo rival, son los dos equipos que se han colado entre los grandes con un menor capacidad de gasto que los unionistas. Por el contrario, Oviedo (8.02), Sporting (10.99) y Las Palmas (19,2) están por detrás de la chavalería de FF.