El dinero no es todo

La historia del fútbol, bien es sabido que no se ha escrito a golpe de cartera, de grandes fichajes o de titulares ostentosos. Muchos son los ejemplos en el deporte profesional y aunque el estado de Qatar, las grandes petroleras o el jeque de no sé donde estén detrás de ti, los grandes equipos son los que se han construido poco a poco, con el paso de los años, del tiempo, como cualquier proyecto de esos que los individuos emprenden en la vida real. En este espacio desde hace tiempo y merecidamente, venimos haciendo mención al fútbol femenino, deporte que ha experimentado un crecimiento evidente y convocante, cada vez en mayor número en los campos de juego del país. Una apuesta a la que grandes instituciones, como el Real Madrid, han llegado tarde. El ascenso del Club Deportivo TACON (Trabajo, Atrevimiento, Conocimiento, Organización y Notoriedad) y su previsto devenir como representante del club blanco si acaba fusionándose con el Real Madrid (lució el escudo madridista en los dorsales, no así en el pecho), puso en su debut delante a todo un Fútbol Club Barcelona, acostumbrado a competir con el Atlético de Madrid durante estos años por la hegemonía nacional y subcampeón europeo. Por lo antes expuesto, no se puede hablar de clásico, pero el debut madridista -no oficial-, en la élite femenina trajo aparejado un duro correctivo que se tradujo en un escandaloso 9 a 1. La distancia en el marcador ha sido la misma que en el juego. Dos conjuntos pertenecientes a ligas diferentes y el equipo madrileño que a pesar de los fichajes, le faltan muchas horas de trabajo, de conocimiento, de pisar el césped, de mirar la pizarra, y por supuesto de jugar juntas para poder competir. El arribo del Real Madrid al fútbol femenino es una muy buena noticia con sabor amargo para sus protagonistas. El estreno no ha podido ser peor, goleado por el Barcelona. En el medio, hay que trabajar y dejar pasar al tiempo, el único que te hace un lugar en la historia.