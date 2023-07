El dinero no es todo

El París Saint-Germain vuelve a agitar el mercado, y a tirar de cartera para revertir una situación que se está volviendo una ridícula costumbre. A falta de hacerlo oficial, hasta ahora ha realizado siete incorporaciones que pueden ser más de diez, incluyendo al técnico Luis Enrique al frente del banquillo parisino. Cabezonería y mucha pasta invierte la escuadra del estado de Qatar, sin todavía poder conseguir dar ese salto futbolístico que le permita reinar en Europa, el gran sueño de Nasser Al-Khelaifi. Lleva varios años de insistencia, concretamente desde 2012, cuando Qatar Investment cogió las riendas del club que más público convoca en Francia. En 2017 hizo saltar la banca con Neymar, se llevó a Mbappé del Mónaco y hace dos temporadas se hizo con los servicios de Leo Messi. Eso y tirar el dinero que tienen por castigo a la basura, ha sido exactamente lo mismo, porque para ganar la liga francesa, no los necesitan. Si quiere le sumamos a Donnarumma, Ramos y otros tantos jugadores de nivel mundial. Hoy Messi y Ramos, no están más y a Neymar le buscan una salida, mientras todo hace suponer que Mbappé si no se va este año, se irá el otro. Porque si es cierto, que el hábito no hace al monje, los petrodólares tampoco hacen correr a las estrellas ni les abre el apetito, sino más bien todo lo contrario. El equipo de la capital francesa, es un ser obeso y aburguesado que fronteras para adentro gana con la gorra, pero que en Europa es incapaz de coronarse campeón, razón por la cual han sido inyectado de cientos de millones que solo vuelven en títulos menores de una liga que no es de las más importantes del continente. El PSG es una franquicia. Ni siquiera es una entidad con un poco de historia a diferencia de muchísimos clubes del fútbol español. Fue creado en 1970 producto de la fusión del París Football Club y el Stade Saint-Germain. Tampoco es una institución que destaque en otras disciplinas. No tiene los problemas de dinero que tiene los grandes clubes, pero tiene otros. El dinero no es todo y la felicidad no se compra.