A disipar las dudas

Después de un inicio de temporada fulgurante, ha habido un frenazo importante y hoy ante el Lugo hay una oportunidad extraordinaria de volver a la senda de la victoria. Y es que el Almería si realmente quiere estar peleando por el ascenso tiene que convertirse en un equipo solido en casa. Más aún ante un Lugo que le está costando sumar victorias pese a que propósitos hace para ello. Después de la derrota ante el Cádiz los rojiblancos no han vuelto a levantar cabeza. El aspecto psicológico es importante en este deporte y la mala imagen que vimos en Gijón pudo ser fruto de esos minutos finales ante el submarino amarillo. Lo cierto es que no podemos negar que el equipo no está en su mejor momento, como no lo estaba cuando comandaba la clasificación. Hay muchas piezas que deben de ir encajando y jugadores que aún, casi dos meses después, no están reivindicando el status que se les presuponían.

Si hay un momento para volver a la senda de la victoria es en casa y ante el Lugo. No se entienda esto como un menosprecio hacia el club lucense pero es una obviedad que el Almería debe finiquitar este tipo de partidos en casa. ¿Con buen juego? Eso sería lo ideal pero hasta el momento solo se ha visto a ráfagas. No queda nada del Lugo de Setien o de Francisco, el técnico actual, Eloy Jiménez intenta ser más practico que sus antecesores sabedor de que no dispone de muchos jugadores de buen pie para hacer un fútbol combinativo. Aún así cuenta con futbolistas de calidad como Iriome o Cristian Herrera. En el centro del campo no han encontrado recambio a dos futbolistas muy veteranos, Pita y Seoane siguen comandando un equipo que necesita un jugador determinante en la plantilla capaz de darle mayor creatividad y dinamismo al centro del campo. Donde sí tiene mucha más rapidez el Lugo es por fuera donde Valentín y Tete Montero suelen ser los habituales. Un equipo con una media de edad muy alta (27,3), que tiene cedidos por el Almería. al extremo Yanis y al central Peybernes, llegados al Lugo tras el desembarco del jeque.