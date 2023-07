La Eurozona sigue mostrando un patrón divergente tanto en términos de crecimiento como en la evolución de los precios. Así, los datos definitivos de la inflación general armonizada de junio han reflejado una elevada dispersión de sus tasas de variación interanual entre los Estados miembros. Mientras que en Luxemburgo (1,0%), Bélgica (1,6%) y España (1,6%) su nivel se situó por debajo del objetivo del BCE de un 2,0%, en Eslovaquia alcanzó un 11,3% interanual. En un contexto, en el que Italia (6,7%) y Alemania (6,8%) continuaron presentando registros superiores a la de la media de la Eurozona de un 5,5% interanual.

No obstante, de forma generalizada, con la excepción de Alemania, las tasas de variación interanual del IPC general se moderaron significativamente apoyadas por el efecto base, la caída del precio de la energía y las menores presiones sobre los costes de los alimentos. Un proceso desinflacionista que no se está produciendo al mismo ritmo en el caso de la inflación subyacente (excluyendo energía y materias primas), que en junio alcanzó un 6,8% interanual (vs. 6,9% en mayo) y en España en un 5,9% (vs. 6,1% mes anterior).

De ahí que previsiblemente el BCE opte por una nueva subida de los tipos de interés oficiales en su reunión de la próxima semana, situando la tasa de refinanciación en su mayor registro desde julio de 2008 de un 4,25%. Una decisión que se adoptaría en una coyuntura en la que las economías de la Eurozona comienzan a mostrar mayores signos de desaceleración de la actividad, que anticipan una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento del conjunto de la zona monetaria europea, por lo que será clave los mensajes que lancen las autoridades monetarias europeas sobre su futura estrategia y su visión sobre la evolución de los precios y de la economía real.