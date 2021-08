La doble vara

Dentro de una semana desde que estas líneas vean la luz el esférico volverá a rodar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos cuando la UDA reciba al Real Oviedo. Un encuentro en el que los rojiblancos por segunda vez desde que nos asaltó la pandemia contarán con el apoyo de sus aficionados. Un momento muy esperado por la hinchada indálica, ya que para muchos suponía el retorno al templo rojiblanco. Pero un choque al que tan solo podrán asistir la mitad de los abonados del club almeriense a causa de las restricciones de aforo.

Unas limitaciones de aforo impuestas desde las instituciones que han estado en el ojo del huracán, y con razón. No parece demasiado lógico que a un partido de fútbol tan solo pueda entrar el 40% del aforo, siempre que se pueda mantener el metro y medio entre cada aficionado, mientras otros espectáculos también al aire libre cuentan con un porcentaje mayor. Sinceramente no hay por dónde cogerlo. Un acto de total discriminación, como si el balompié fuera el culpable de todos los males. Como por asistir a un partido de fútbol hubiera más posibilidad de contagio que acudiendo a otro espectáculo. Uno no pide que se habilite el 100% del aforo, ni mucho menos ante la situación actual de pandemia. Pero uno nunca llegará a comprender esta decisión carente de lógica alguna.

Unas restricciones que impedirán que los abonados puedan disfrutar de la totalidad de los partidos que los rojiblancos disputen como locales, para lo que pagaron su abono. Unos abonados que todavía no saben cómo el club les compensará por esos partidos perdidos. Es cierto que el aficionado era consciente que esto podía pasar, si bien no es menos cierto que la entidad almeriense también era consciente de esta posibilidad lo cual no le privó cobrar la totalidad de cada abono. Una situación, obviamente, que preocupa a cualquier abonado. Como siempre, pierde el aficionado.