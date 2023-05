Como docente de 2023 tengo MIEDO. MIEDO a lo desprotegido que está el mundo docente. Somos autoridad y me siento menos autoridad que nunca. No por el alumnado, que al fin y al cabo viene a aprender y formarse y al que solo le podemos enseñar unos pocos de los valores que debería aprender a diario en su casa, sino por las familias que nos quitan la razón y nos juzgan delante de sus hijos e hijas. Antes de escucharnos ya nos juzgan y, a eso le podemos y debemos sumar , que opinan de nuestra profesionalidad delante de sus hijos; NO hay que ser docente para saber el resultado de esta ecuación: el alumnado también se siente con el derecho a juzgarnos sin escucharnos.

MIEDO a que la administración no muestre un RESPALDO contundente.

MIEDO a la falta de respeto que se nos tiene, a la poca valía con la se nos considera. AMO mi profesión pero cada vez hay menos motivación. Enseñar no sólo es enseñar inglés, en mi caso, sino también escuchar, ayudar, motivar, hacerles ver que estás ahí para lo que necesiten y ENSEÑARLES la diferencia entre lo que está bien y mal desde un punto de vista OBJETIVO. Todo esto cae en saco roto cuando en algunas familias se ningunea e ignora lo que les decimos: El móvil está prohibido en el instituto pero llamo por teléfono a mi hija a ver cómo sigue de la garganta . Le enseñamos, por supuesto, y más que deberíamos hacerlo, lo PELIGROSO y lo mal que está usar y hacer memes de compañeros y compañeras pero las familias justifican y no ven maldad en el uso de memes de profesores. ¿Estamos perdiendo el norte? Yo creo que no sólo el norte, los 4 puntos cardinales se quedan cortos.

MIEDO a que se haya normalizado que podamos ir por la calle o estar en algún sitio y nos hagan una foto, la cuelguen en grupos de alumnado de WhatsApp y las familias lo justifiquen y, no sólo lo justifiquen, sino que denuncien SI sancionamos esas cosas. Si los menores tienen tantos derechos en el instituto, ¿Por qué yo no? Si en un chat de profesorado apareciera una foto de un Alumno o alumna e hiciéramos un meme de ella, NOS QUEMARÍAN EN LA HOGUERA sin dudarlo un segundo. ¿Por qué el derecho a la intimidad de un alumno es mayor que el mío? Y lo que es peor ¿Por qué las familias actuales no ven ni reconocen que hacer un meme de un profesor o una foto a una profesora en su intimidad fuera del centro escolar y usarlo en un grupo de WhatsApp es algo malo? ¿Por qué lo defienden?

Hay mucho MIEDO a reconocer que nuestros hijos e hijas no son perfectos o que como madres y padres nos confundimos. Pues bien, creo que es de humanos reconocerlo y que nos hace mejores personas y madres; solo nos hará mejorar a nosotros y a nuestros hijos. NO TODO VALE, TÚ NO TIENES DERECHO A MÁS LIBERTAD QUE YO.

Y , por favor, no hablen mal de los docentes delante de sus hijos e hijas, muéstrenles respeto y , como resultado, sus hijos e hijas nos lo tendrán también. No somos docentes para fastidiar ni tomar manía a nadie, sino para EDUCAR e intentar que nuestros alumnos y alumnas sean las mejores personas posibles y lleguen lo más lejos posible.

Yo NO quiero sentir MIEDO yo quiero sentir ORGULLO de mi profesión y de mi alumnado.