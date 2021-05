El drama del talento en el exilio

Cuando sientes emoción, nerviosismo y la alegría que supone sentir ilusión con algo o con alguien, empatizas con el gran García Lorca, que plasmaba ese sentimiento diciendo "siento mi pecho lleno de corazoncillos, como de cascabeles". Y así es como nos sentimos muchos andaluces y andaluzas en estos días, porque nos vienen a la cabeza todos los que lucharon por tener una Andalucía mejor y los que lo siguen haciendo contra viento y marea, sin importar los obstáculos.

En este proceso interno de primarias en que se encuentra el PSOE andaluz, muchos militantes sentimos que la esperanza vuelve, que existe la energía y la fuerza suficiente para volver a gobernar Andalucía y poner fin al Gobierno de las tres derechas que tanto daño está haciendo en los derechos conquistados. Es un momento grande para la democracia, para que cada uno decida libremente quién considera que le representa mejor para abanderar el proyecto socialista andaluz, y yo lo tengo claro: yo apuesto por Susana Díaz.

Desde que me acerqué a la política la he entendido como una vocación de servicio público en la que somos meros instrumentos para trabajar con el objetivo de mejorar la vida de las personas, con decisiones tomadas calzándose los zapatos de quien sufre el problema y estando siempre a la escucha para dar soluciones. Todo lo que se salga de este objetivo y sentir principal son puros intereses y malas artes. Por eso también he comprendido que los partidos los conformamos personas y que cada persona es un mundo, pero si respetamos y somos fieles a nuestros principios de solidaridad, igualdad y justicia social seguiremos sembrando socialismo del bueno, de ese que ayuda a las familias y nos da la unión y la fuerza para ganar elecciones. De ahí que cada vez que escucho a Susana Díaz, me sienta identificada con ella porque no se rinde, porque conoce cada rincón de nuestra provincia y del resto de Andalucía para poder atender las demandas de los andaluces y porque, sinceramente, creo que es la única que puede hacerle frente a la derecha.

Me encanta ver a una mujer liderar el proyecto socialista, me encanta la fuerza y la energía con que trasmite su proyecto y el de todos los andaluces, porque sabe lo que necesitamos. Como ella misma dice, ha aprendido de los errores y está preparada para conquistar el Gobierno andaluz y desde ahí, con el BOJA en mano, poder hacer realidad todos los proyectos que se quedaron pendientes y que llevan más de dos años en el cajón del olvido de Moreno Bonilla.

El Gobierno de las tres derechas no se ha acordado en este tiempo de los jóvenes agricultores, de la modernización de invernaderos y la limpieza del campo; no se ha acordado de reforzar la educación y no se ha acordado de que en esta crisis sanitaria ha habido muchos muertos por COVID, pero también se han agravado muchas otras patologías por falta de atención y por no dotar a los sanitarios de medios suficientes.

De otro lado, nuestros mayores han padecido doblemente la pandemia. Por un lado, por la soledad provocada por el aislamiento y, por otro, por no ser atendidos como precisaban porque no se les ha concedido a muchos de ellos el derecho a la dependencia solicitado. Por eso es urgente y necesario que Susana Díaz vuelva a ser la presidenta de la Junta de Andalucía, porque tengo la certeza que a todos estos problemas y otros muchos que quedan pendientes les dará solución.

Susana Díaz tiene la capacidad, la experiencia y la fuerza y la ilusión necesarios para abanderar el proyecto socialista andaluz y ha demostrado que sigue peleando y luchando por mejorar nuestras vidas. Susana nos ha reavivado los corazoncitos y nos ha devuelto la ilusión de que se puede hacer política de la buena.