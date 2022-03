Sin ninguna duda

Almería, 31 de marzo de 2022. Estimado Piñeiro, como tantas otras veces llevas más razón que un santo, tal y como decían las abuelas. En alguna que otra rueda de prensa le hemos preguntado a Rubi acerca de este particular y creo recordar su explicación sobre que se había reducido la efectividad de todos los equipos en acciones a balón parado pese a que sigue habiendo buenos lanzadores de este tipo de acciones. Como apuntas, la esquizofrenia colectiva vivida con los penaltis es digna de estudio por ese exiguo 36'3% de efectividad desde los once metros, pero no es menos grave que el equipo apenas saque partido de los saques de esquina y las faltas cerca de la frontal mientras los contrarios han logrado no pocos goles por la buena ejecución del balón parado. Me consta que Rubi incide en esa faceta, algo que los periodistas no podemos ver porque suele trabajarla en las sesiones a puerta cerrada. Sí puedo certificar que a puerta abierta casi todas las sesiones acaban con tanda de penaltis.