Un duelo inagotable

La entrevista que realizó Isabel Gemio a María Teresa Campos en su canal de YouTube sigue siendo uno de los temas más candentes del panorama rosa esta semana, y no parece que la disputa entre las dos profesionales de los medios se vaya a solucionar. A pesar de los 20 años que la separan, ambas tienen muchos aspectos en común: son periodistas, han sido líderes de opinión y en estos momentos no tienen ningún programa, al menos en antena, sí en las redes (las dos). Quizás este inaudito enfrentamiento en el sector audiovisual venga precisamente de eso, de la falta de un proyecto sólido. Ya se sabe que un poco de ruido nunca viene mal, y las viejas leyendas saben mucho de eso.

Dos premios Ondas tiene Campos, y uno Gemio. La malagueña fue considerada en los 90 y principios de 2000 la 'reina de las mañanas' gracias a magacines como Día a día, y Telecinco con ¡Qué tiempo tan feliz! la recuperó del ostracismo hasta hace tres años. El éxito de Isabel Gemio, por su parte, se remonta a los 90 y a Sorpresa, sorpresa, pese a que posteriormente estuvo en Onda Cero haciendo el programa Te doy mi palabra durante casi 13 años y regresó a la televisión en 2018 para presentar Retratos con alma .

Antes de la entrevista del millón (de reproches), Gemio ya había estado en el programa de YouTube de María Teresa, Enredados, un formato de entrevistas personales curiosamente similar, y entonces la sangre no llegó a río. Pero su última charla se torció desde el minuto uno, cuando la de Badajoz le recordó a Campos que estaba a punto de cumplir 80 años, algo que no le sentó nada bien y que condicionó una conversación en la que prácticamente terminó por pedir la hora, visiblemente molesta como cuando Gemio acudió a Wikipedia para recordarle sus romances, algo que, dicho sea de paso, también hicieron en sus entrevistas recientes Toñi Moreno o David Broncano y que parece que María Teresa encajó mejor. "Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista", le soltó sin miramientos a mitad del programa para posteriormente acusarla de querer copiarle la idea del canal, aunque el de Gemio se estrenó antes.

María Teresa tiene en su canal 31.700 suscriptores, por 11.000 de Gemio. El motivo de sus recelos viene de hace tiempo, de hace 18 años en concreto, y la causante del litigio es sorprendente: Isabel Pantoja. Parece que Gemio le levantó a Campos en mayo de 2002 la primera entrevista a la tonadillera tras las acusaciones de fraude en la adopción de Isa Pantoja, entonces Chabelita, en 1995. Así lo ha recordado la periodista Ángela Portero. María Teresa jamás la perdonó y el duelo de divas, a estas alturas, ya será inagotable.