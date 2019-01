Un duelo insospechado

Londres,10 de enero de 2019. Estimado Navarro, tenía pensando discutir contigo el asunto de Owona, pero me parece tan esperpéntica la situación, una más a añadir a la lista y la forma en la que el club está manejándola, que prefiero dejar eso de lado. Creo que el partido en Alcorcón es clave para ver si de verdad este Almería puede coquetear con la promoción de ascenso. Se trata de un duelo de equipos revelación, y desde luego nadie podía sospechar en verano que iban a estar tan arriba. Se da la circunstancia además de que el intercambio de delanteros les ha venido de maravilla a los dos. Tanto Juan Muñoz como Álvaro Giménez están pulverizando sus registros goleadores en sus anteriores equipos y han salido ganando con el cambio. También sus clubs. Ya sabes que prefiero ir con cautela y no me dejo llevar por la euforia que mira con entusiasmo a los puestos altos, pero no puedo negar que un triunfo en Santo Domingo sería una declaración de intenciones y presentaría nuestras credenciales…