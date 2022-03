El dúo sacapuntos

En fútbol hay que elegir. No hay más remedio y, además, la lista de opciones es muy amplia. Se puede ser toro o torero; gavilán o paloma y David o Goliat. Se trata de pasar por la mitad del jardín evitando el ángulo de 90 grados o recorrer ese ángulo sin dañar las flores, según la teoría de Menotti. La UDA tiene libreto, entrenador y jugadores. Y a Umar y Sousa, su dúo sacapuntos. El nigeriano ha firmado13 goles, 9 asistencias y ha provocado un buen número de penaltis. La hoja de servicios del brasileño es de 5 goles y 6 asistencias. La influencia de ambos en el juego y resultados es apabullante. Rubi y los rojiblancos viven toda una luna de miel y hay que confiar que la de hiel haya sido un mal sueño. El equipo se ha matrimoniado en febrero con el triunfo después de un divorcio, triste y desagradable, en un mes de enero sin victorias. Hay futbolistas con clase y clase de futbolistas, y del tipo de estos dos escasea en Segunda. El periodismo deportivo al que pertenece quien suscribe esta reflexión, paraíso y refugio, parada y fonda de lo 'mejor de cada casa', ha puesto siempre nombres a la victoria y a la derrota, en deportes colectivos. Levanta ídolos que luego derrumba. Es su grandeza y miseria, su negocio emocional. El éxito, ya se sabe, te da amigos, o simples conocidos, y el fracaso, y la miseria, se encargan de seleccionarlos. Sería de agradecer Umar y Dyego no bajaran el ritmo ni se dejaran influir por cantos de sirena. De la misma manera que sería deseable que la hinchada destierre las dudas sobre el africano. El calendario está a tres fechas de entrar en las diez últimas jornadas y este tramo es el que da y quita, aúpa al éxito o conduce a una repesca de mal recuerdo en sus dos últimas ediciones. Nadie es mejor que todos juntos, pero la pelea por el ascenso ha de ser unidos o no será.