Hace poco más de un año la popularidad de Alfonso García estaba llegando a su mínima expresión. Se configuraba una plantilla 'low cost' de la que ningún técnico de los contactados quiso hacerse cargo, amén de las limitaciones económicas para el propio cargo de entrenador. Además, seguía sobrevolando el rumor de la venta de la entidad. Con aquel percal, al mandatario no le quedó otra solución que recurrir a FF. La jugada le salió redonda, firmó a un entrenador sin exigencias económicas y acallaba a la afición que suspiraba por el técnico de la casa. Lo que no se espera el presidente, ni nadie, fue el resultado que le dio aquel remiendo en forma de paraguas. Ahora, con el remiendo en Alcorcón, el primer pago de la cláusula de Rioja, las otras ventas también vía cláusula que se rumorean y la improbabilidad de retener a los que acabaron su contrato o cesión, la popularidad de Alfonso vuelve a caer, sin rumor de venta del club. Está claro que como el conjunto de Óscar Fernández luche con orden y compita a un aceptable nivel, se irán olvidando los fríos datos numéricos que hacen de la UDA una entidad de lo más endeble económicamente, para competir siquiera con los modestos de la categoría e incluso con algún poderoso de 2ªB. De momento se está confiando en un perfil de jugador similar al de la campaña anterior, en espera de lo que quede por fichar. En algo le doy una mínima razón al presidente, sin saber todavía si invertirá tras las ventas, y es en no pagar demasiado por un jugador, con el fin de llevar una política económica saneada. El inconveniente es el efecto salida que conlleva, al ser el rendimiento deportivo de nuevo una incógnita. A los que destacaron la temporada pasada se les pasa el arroz y es normal que quieran rubricar el contrato de sus vidas, máxime cuando perciben la espantada de sus mejores excompañeros. Sueldos bajos con la condición de cláusulas bajas, un modelo austero, que mantendrá a la entidad al filo de la navaja.