La actualidad de la UD Almería está supeditada a la contratación de un nuevo entrenador. En un baile de nombres que no cesa, la pregunta del millón de dólares es cuál es el siguiente paso del proyecto. El nombre elegido marcará el rumbo deportivo e institucional. De momento, lo que sabemos hasta ahora del nuevo técnico se reduce a un retrato robot. Mohamed El Assy afirmó la semana pasada que vendría un perfil nacional en un plazo de diez días. Las distintas informaciones que se van sabiendo poco a poco apuntan a que un “gran entrenador” será el que ocupe el banquillo rojiblanco. Aunque parezca un asunto más de la dirección deportiva, la elección del próximo míster es una de las decisiones más importantes en la era Turki Al-Sheikh. Después de la estabilidad aportada por Rubi, la persona que lidere el proyecto debe emprender el reto de continuar los éxitos de su antecesor. En esa prueba-error del primer y segundo curso en Segunda División, la nueva dirigencia se dio cuenta que hay que apostar por un perfil con experiencia y nivel. Fue lo que sucedió en su día con el de Vilasar de Mar, poniendo el listón bastante alto.

Los anhelos de la nueva propiedad no son un asunto baladí a la hora de escoger al siguiente técnico, más todavía viendo los primeros rumores que se asocian a los indálicos. Sin embargo, los deseos no nos pueden desviar del camino. Se deben dar pequeños pasos. No se puede aspirar a correr sin saber andar. La planificación deportiva pasa por saber quién es el hombre encargado de dirigir al equipo la temporada 23-24. Entre ceja y ceja un nombre: Andoni Iraola. Ha demostrado en Miranda del Ebro y Vallecas que es un técnico con las ideas claras. Un estilo de juego atrevido, con la intención de tener la pelota y presionar al rival. Un libreto que casa con la actual plantilla. Es el plan A para volver a poner ese listón por encima del presente del club. Un proyecto con un techo inimaginable.