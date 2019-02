El elogio no es su fuerte

Almería, 14 de febrero de 2019. Estimado Piñeiro, bien sabes que entre las virtudes de Alfonso García (como empresario de éxito tiene unas cuantas), no figura la del elogio. Conocida es su particular aversión a la figura del entrenador. En más de una ocasión ha reconocido abiertamente que antes de firmar le venden la 'moto' y luego tras el primer día de entrenamiento es todo lo contrario. La cosa llegó a la urticaria con más de uno. Igualmente es sabido que no digiere bien que el foco alumbre al responsable del banquillo o a la dirección deportiva cuando es él quien pone los euros contantes y sonantes. Lo cierto es que el amigo Vivancos puso el dedo en la llaga en su artículo porque horas después le cuestionaban a Fran Fernández si se sentía valorado. Respondió lacónicamente que por la dirección deportiva sí. Ni una palabra acerca del máximo mandatario. Espero que no se repita el episodio con Javi Gracia y su renovación llegue a buen puerto.