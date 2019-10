El empate es güeno

El fútbol es grande por gente como Juanico Ros. Un futbolista no se hacía hasta que corría la banda por el campo del Pavía y Juanico la tomaba con él, acordándose de sus familiares. Pero independientemente del jugador o rival, la máxima siempre era la misma: "El fútbol es güeno". Decía Unai Emery que con la 'X' no era suficiente, puesto que con 38 puntos es muy difícil salvarse en Primera y con 42, más de lo mismo en Segunda. Sin embargo, de vez en cuando hay que conformarse con un empate. Es cierto que de perder el Dépor se hubiese colocado último, es cierto que los gallegos sólo han ganado un encuentro esta temporada, es cierto que son el segundo máximo goleado de la categoría y es cierto que el Almería disputó el último tramo de partido con un efectivo más. Pero no hay que perder la perspectiva y aunque suene a topicazo, cuando no se puede ganar, el empate no es malo, máxime fuera de casa. Los rojiblancos llegaban a La Coruña de encajar cuatro tantos en Gijón, de realizar dos encuentros malos y de siete goles encajados en tres encuentros, números que preocupaban tras el buen inicio de temporada. Así que, con perspectiva, y va otro topicazo, con un triunfo ante el Lugo el próximo sábado, el punto de anteayer sería diferente. La igualada fue más mala para los locales que para los visitantes, con un campeón de liga en descenso a Segunda División B y con un equipo que aspiraba a la permanencia a finales de junio en segundo lugar a pesar de lograr dos puntos de los últimos doce posibles. Y el que sea habitual a esta columna sabe que este periodista no se conforma con poco, pero también hay que ser conscientes de que son 42 jornadas y 126 puntos son imposibles de sumar. Si en la videoconsola es prácticamente imposible hacer esos números, imagínense en la vida real.