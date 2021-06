¿Por qué el empeño?

No entiendo el por qué hay quien se frota las manos por la pasta que puede recibir el Almería si logra colocar a Sadiq fuera del equipo rojiblanco la próxima temporada. De verdad, no lo llego a entender.

¿Queremos tener un equipo más poderoso, más fuerte y más competitivo que esta temporada? ¿Tan necesario es desprenderse del máximo goleador del Almería para intentar de nuevo el ascenso a Primera División?

Si echamos un vistazo a las plantillas de los equipos que esta temporada han logrado el ascenso a Primera, o han peleado por ello, nos encontramos que no se han desprendido de sus mejores armas. Sin ir más lejos, ¿cuánto se habló y se escribió el verano pasado de la salida de jugadores como Raúl de Tomas, Abdón Prats o Cristian Stuani? Muchísimo, ¿verdad?. Y. Este no es el Almería de Alfonso García, que temporada tras temporada hacía equipos con lo justo porque no había para más. Este Almería es distinto. Tiene dinero para ir al mercado y competir con otros clubes, capaz de pagar casi nueve millones de euros por un jugador en ciernes (Appiah) u otros por menos dinero (Darwin) y multiplicar la inversión. Este Almería, creo, no necesita el dinero para sobrevivir. Este Almería necesita los jugadores que ayuden al equipo al alcanzar ese objetivo que en estas dos últimas temporadas ha estado acariciando y que por unas cosas o por otras, se le ha escapado.

Este Almería necesita a los mejores, a los jugadores que le van a hacer más fuerte y más poderoso, de ahí que no llegue a entender el empeño día si y día también en vender, entre otros, a Sadiq, por ejemplo.

Nadie te garantiza el ascenso seguro si Sadiq se queda, pero se trata de un activo en alza y a buen seguro le puede venir muy bien al equipo de cara al nuevo intento.