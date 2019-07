Que empiece ya

Ojalá no quedara más de un mes para que se reanude la competición. Que pase ya mitad de agosto, que empiece la Feria y, con ella, la liga. Para la UDA, como si nada hubiera pasado, el rival será el Albacete de Ramis, como en el cierre de la pasada campaña. No espero un horario propicio, cualquiera será malo y no sé por qué me da que será en sábado noche, se irá la luz y los 4.000 que puedan ir estarán más pensando en la movida ferial. Si los manchegos, que estuvieron cerca de subir de forma directa y al final se quedaron en el camino del playoff, serán el primer escollo en el camino rojiblanco, qué vamos a decir del último que deparó el sorteo del calendario: nada menos que el Málaga, al que también recibirá el Almería. En cuanto a visitas, la primera será a Santander a finales de agosto para jugar contra un recién ascendido Racing, que pretenderá seguir los pasos del Mallorca y subir escalón a escalón de golpe y porrazo. Después serán Huesca y Girona -este último ya en la sexta jornada-, recién descendidos, quienes visiten el Mediterráneo. Pese a todo, uno es optimista y valiente y tiene ganas de que eche a rodar el balón por ver si sigue la inercia de la pasada temporada, cuando Fran y sus hombres nos devolvieron una ilusión que esperemos nunca más se pierda o al menos tarde mucho en disiparse. Echaremos de menos al míster, que seguro lo hará bien en Alcorcón. También a jugadores importantes pero la esperanza es que no se noten mucho sus ausencias: julio será engañoso como siempre, con amistosos que poco dirán sobre lo que se viene desde finales de verano antes los rivales de verdad. Que Óscar y su equipo técnico sean capaces de hacer que los que se quedan más los que vengan -de momento Tano, Simón y Yanis- repitan o mejoren lo finiquitado hace un mes. Pero que no nos puedan las prisas y los dramas. Que en Feria ya sabe: el público se va, la gente se marea…