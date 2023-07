En apenas dos semanas arrancará la nueva temporada. Mejorar los registros de la última es tan sencillo como no ser el último equipo de los que no pierdan la categoría o no apurar hasta la última media hora del último partido de la temporada para asegurar la permanencia. Eso lo firmaría cualquiera en esta última semana de julio, cuando en el horizonte está ya la visita del Rayo de Francisco al Estadio. Dos semanas por delante tiene Vicente Moreno para terminar de poner a punto la maquinaria rojiblanca, a la que todos creemos que le sobran efectivos y a la vez le faltan. Le sobran los jugadores con los que no cuenta el valenciano, a pesar de tener contrato en vigor, dado su escaso rendimiento la temporada pasada y que no entran en sus planes de cara a hacer un equipo mucho más competitivo que el del curso pasado. Y le faltan jugadores que le den a esta plantilla ese “salto de calidad” que todos demandamos y que le allanaría un poco más el camino hacia su objetivo. Reforzar la portería y la defensa debe de ser misión sin más demora, ya que el arranque de la Liga está ahí y visto lo visto la temporada pasada, repetir con las mismas unidades es volver a caer en el mismo error, volver a tropezar en la misma piedra. La defensa era un “coladero”, como decimos por aquí, y no reforzarla sería un riesgo mayúsculo. Amén del acierto que pueda tener el club a la hora de encontrar el sustituto ideal para suplir la baja de El Bilal quien, a pesar de no haber sido un jugador especialmente goleador, sí que en su momento aportó muchas cosas a un equipo carente de ese jugador referencia en ataque tras el adiós de Sadiq Umar. A quien le corresponda no le queda otra que empujar ya, y fuerte, para poner a disposición de Vicente Moreno las unidades necesarias para hacer un equipo mucho más competitivo esta temporada, y urge, ya que la Liga asoma a la vuelta de la esquina.