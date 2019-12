Me encantaría oír a Pedro Emanuel

Cuando Mohamed habla, el pan sube. El miércoles, en Almería en la Onda, de Onda Cero, se despachó a gusto. La pena es que no podamos escuchar a Pedro Emanuel, pero voces autorizadas del vestuario ahí están, voces que en su día clamaron precisamente por el técnico luso del que decían estar a muerte. Pues bien, entre otras cosas y cuando se le cuestionó a Mohamed sobre los motivos que llevaron al club para prescindir de los servicios de Pedro Emanuel, dijo, y la verdad es que nos dejó a todos perplejos, que, no se tuvo en cuenta la marcha del equipo, ni los buenos resultados, si no que se tomó esa decisión porque lo que se trabajaba durante la semana no se aplicaba en los partidos del fin de semana. Increíble pero cierto. Nunca había escuchado algo semejante. Claro que en estos momentos no podemos escuchar la versión de Pedro Emanuel pero los jugadores sí que pueden decir si eso es verdad o no, si se trabajaba durante la semana una cosa y el día del partido se hacía otra. Tiempo al tiempo.

Ahora tal vez entendamos un poco más por qué Pedro Emanuel trabajaba tanto a puerta cerrada, ¡para que no le vigilaran!!!, pero no fue suficiente, aunque como digo, habría que escuchar a los jugadores o a Pedro Emanuel para ver qué dicen sobre las palabras de Mohamed.

Por cierto, que se ande con cuidado José María Gutiérrez, porque si eso ha pasado con su antecesor... Él sabe perfectamente para qué le ha traído Turki y a la más mínima, está claro que su trabajo estará cuestionado, porque no se trata de jugar mejor o peor, se trata de ganar partidos y para eso le ha traído el nuevo propietario del club, para ganar partidos y cumplir objetivos. Por ahora la cosa parece que se ha enderezado, pero apenas se tuerza... No se andan los nuevos propietarios con chiquitas. Vamos, que cada domingo se la juega José María Gutiérrez, independientemente de la clasificación.