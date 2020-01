Un enero movido

Lo intuíamos y así parece que va a ser. En realidad, no vamos a mentir si decimos que algunos retoques hacen falta. Quizá retoques, pero tampoco nos vamos a quejar de estos problemas de nuevo rico que ahora nos atañen. Ya están en Almería Kaptoum y Antonio Sivera. Por orden de necesidad diría que el jugador cedido por el Betis sería más importante. En la medular se necesitaban refuerzos y está por ver qué puede aportar un jugador que tenía una progresión muy interesante no hace tanto. Su margen de mejora es amplio y creo, que en su caso, el punto de madurez que le puede dar bajar un escalón va a ser positivo. Una alternativa más para la sala de máquinas, en este caso un perfil de futbolista diferente a lo que había. También está ya a las órdenes de Guti Antonio Sivera, campeón de Europa este verano con España sub 21. Le quitó la titularidad a Unai Simón, sensación en el Athletic, por lo que poco más se puede añadir. Portero de muchas garantías para la categoría, al que Pacheco, uno de los mejores porteros de la élite en España, le cerró las puertas en el Alavés. Era una posición que estaba bien cubierta, pero en la que se da otro paso importante adelante. Que haya una opción de compra por una cantidad elevada, algo no confirmado por el club, habla bien sobre la apuesta de la propiedad por el ascenso. Me parece un ejemplo bastante significativo. Ahora, con dos semanas aún por delante, quedan algunas urgencias que completar. Creo que el centro de la defensa es el más evidente y parece que ya hay pretendientes de mucho nivel. Para mí es donde más necesidad hay. Además de Maras, hace falta un central de jerarquía. Luego la sensación es que también llegará algo para cerca del área, hablándose de futbolistas muy talentosos. En esa onda, convendría recuperar a Coric, que tiene la calidad y ya está en Almería.