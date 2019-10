A enmendar la plana

Londres, 3 de octubre de 2019. Estimado Navarro, la primera derrota tenía que llegar y no hay que rasgarse las vestiduras. Creo que el Cádiz supo leer mejor que el Almería el partido y, en términos generales, se hizo acreedor de un triunfo merecido que dejó un mal sabor de boca por el buen ambiente registrado en el Estadio. Este traspié no cambia ni un ápice mi opinión sobre el equipo y su entrenador. Sigo convencido de que va a ser un año histórico y vamos a vivir más tardes buenas que malas. Pedro Emanuel y sus hombres tienen hoy una oportunidad única para enmendar la plana, corregir los errores cometidos ante el Cádiz y volver a la senda de la victoria. No será sencillo, ya que el Sporting, además de ser un histórico de nuestro balompié y un claro aspirante al ascenso, cuenta con una plantilla muy importante y, sobre todo, un apoyo social que hace que sus partidos en El Molinón sean bastante complicados. Esperemos que el Almería saque a relucir su personalidad y se traiga los 3 puntos…