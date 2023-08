El partido frente al Celta, el 1 septiembre, se ha retrasado media hora. En vez de comenzar a las 21:30, lo hará a las 22:00. No deja de ser curioso y llamativo. En pleno mes de agosto, las dos primeras citas del equipo rojiblanco ante su público, frente a Rayo y Real, a las 19:30, y cuando llega el mes de septiembre, a las 22:00 horas, dos horas y media más tarde que los primeros partidos en el Mediterráneo. ¿Ustedes lo entienden? Es difícil de comprender y si no que les pregunten a los aficionados de la zona de Preferencia, a los que poco les faltó; me consta que más de uno tuvo que ser atendido por los sanitarios que hay en el Estadio el día del partido frente al Rayo Vallecano debido, precisamente, al calor, al mucho calor que hacía en Almería. Poner en el sur del país un partido en pleno mes de agosto a las 19:30 no lo entiende nadie. Cuando llega el mes de septiembre el horario sea el de las diez de la noche es difícil de explicar. No es lo mismo jugar en agosto a las 19:30 que en septiembre a las 22:00 horas. Entre los muchos aficionados rojiblancos, una vez que se han enterado del cambio de hora del partido frente al Celta, no dan crédito o al menos no dejan de sorprenderse y hacerle la pregunta de por qué frente al Rayo y el Madrid no se aplicó una medida, en cuanto a la franja horaria del inicio de los encuentros, un mayor raciocinio. Lo dije no hace muchos días y lo mantengo: los aficionados de preferencia también cuentan, y mucho. El horario de los dos primeros partidos en casa no ha estado a la altura de una afición de Primera en pleno mes de agosto. Ya no se puede hacer nada, entre otras cosas porque frente al Rayo ya se jugó y el sábado lo hará frente al Real, pero al igual que otros partidos cambiaron de horario en las dos primeras jornadas delLiga, no hubiera estado de más que los del Mediterráneo también lo hubieran hecho, sobre todo por la salud de muchos seguidores del equipo de Vicente Moreno que tendrán que soportar una temperatura indecente para ver el partido de fútbol.