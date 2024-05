No entiendo muy bien

Mucho ruido alrededor del posible regreso de Rubi al banquillo del Almería. Todos sabemos cómo salió del club, a pesar de lograr no solo el ascenso a Primera y el título de campeón -carambola incluida- sino la permanencia en el último suspiro de la liga, cuando el campeonato agonizaba, luego de echar por los suelos el famoso “colchón” del que tanto se estuvo hablando durante buena parte de la temporada y que le sirvió de salvoconducto para terminar el curso en el banquillo. ¿Su regreso? Cada uno hace en su casa lo que quiere y si el club cree que es la mejor opción para volver a una categoría de la que no hace muchos meses se pregonó a lo cuatro vientos que jamás se abandonaría, que tenga suerte, porque la va a necesitar. Se habla de un contrato de larga duración, pero ya se sabe que en esto del fútbol no existe la paciencia. Solo valen los resultados y si estos no llegan o no gustan a los dirigentes e inquietan a la afición.... Creo que un contrato tan a largo plazo es como hipotecar al club, ya que si la cosa no funciona -espero equivocarme- mucho me temo que el “premio” va a ser muy alto y costoso para el equipo. En fin, veremos a ver lo que pasa y si es cierto que el nuevo entrenador ha exigido “mando en plaza” como se suele decir para dar forma a una plantilla a la que se le va a exigir ganar hasta en los rondos de los entrenamientos. El objetivo está muy claro, venga quien venga, y esa mochila de la que en su día tanto se habló, va a ser pesada desde el día que los jugadores pasen el reconocimiento médico. Al entrenador que venga se le va a exigir como al que más, ganar partidos, porque no le va a quedar otra, en una Liga que se antoja la más reñida de los últimos años, a tenor de los equipos que la van a formar. Acertar en la elección del entrenador y los jugadores (que es a es otra) será clave para no tener que volverse locos cuando llegue el nuevo año, allá por el mes de enero. Y sigo pensando que el club debería haber echado el resto en hacerse con un buen director deportivo.