Nuestro entorno se hará insoportable

Me habrán escuchado muchas veces presumir de pueblo y de provincia. Soy un enamorado de nuestra tierra y, por eso, no sólo como alcalde, sino como vecino y ciudadano de este bello lugar en el que hemos tenido la suerte de nacer, me indigna ver que podemos perderlo.

Caminar por nuestros bellos campos y paisajes siempre ha sido un lujo. Un clima privilegiado y una gran extensión de tierras, algunas vírgenes, otras cultivadas, solo o en familia, observando la naturaleza, la historia en nuestros caminos, los pequeños animales, nuestra atractiva flora… es lo que nos regala nuestra tierra, nos lo ha regalado siempre y lo han disfrutado nuestros antepasados, lo estamos disfrutando nosotros… pero ya no de la misma forma, y si seguimos así, seguramente nuestros hijos y nietos no tengan nada de lo que disfrutar, porque lo estamos destruyendo, lo estamos contaminando y lo estamos llenando de basuras y de desechos que más pronto que tarde harán nuestro entorno insoportable. ¿Eso es lo que queremos?

Es una pena que, en cada rambla, en cada rincón del río, en cada camino y en cada esquina nos encontremos residuos plásticos y de todo tipo, que tengamos que caminar observando la desagradable imagen de vertederos aquí y allá.

No podemos permitirlo, no debemos permitirlo, es que no podemos soportarlo más.

Hace unos días inauguramos una preciosa ruta senderista cargada de belleza, historia y patrimonio natural e industrial, y a pesar de los esfuerzos, a pesar de la vigilancia, a pesar de las medidas puestas en marcha, siempre hay rincones de basura, siempre amanece un nuevo vertedero ilegal echando por tierra nuestro precioso entorno.

Es muy complicado, es imposible, tener un policía detrás de cada desaprensivo que arroja su basura al campo, pero no es imposible, que haya un ciudadano responsable frente a un irresponsable. Por eso, desde la administración que represento, y con la firme intención de seguir actuando, persiguiendo las malas prácticas y adhiriéndonos a protocolos y compromisos como el Compromiso Blanco, firmado recientemente con la consejería de Agricultura, para terminar ya con la basura en nuestros campos, os pido colaboración.

Si alguien ve a alguien tirando basuras en el campo que lo denuncie y así se podrán tomar cartas en el asunto, y erradicar este problema. Si hay un desaprensivo que ensucia lo de todos que embrutece el legado de nuestros hijos e hijas debemos pararlo. Son pocos, pero dejan muchos residuos. Y tenemos que pararlo ya.

Digo que son pocos porque somos muchos más los que no lo hacemos, los que actuamos para conservar nuestros paisajes y nuestra naturaleza. Asociaciones como Graeca que realiza batidas de limpieza para devolver a nuestro entorno la dignidad que pierde con los malos actos de unos cuantos. Empresas agrícolas de nuestra zona que me consta que son un ejemplo en la gestión de residuos, que no los deja ni los arroja en cualquier sitio… Hay mucha más gente responsable que no merece que se le acuse por un puñado de desalmados. Así que, colaboremos, denunciemos, persigamos entre todos a esos pocos, para tener el lugar que merecemos todos, para conservar para los nuestros esta maravilla de pueblo y de entorno. Muchas gracias.