El equipo está cambiado

Me sorprendió muchísimo el otro día Pedro Emanuel, durante la rueda de prensa pos partido frente al Dépor, donde entre otras cosas dijo que su equipo había hecho un partidazo. ¿De verdad?

El partido fue en abierto y todo el mundo lo vio porque no había que estar abonado a ninguna plataforma de pago para ver a los rojiblancos en Riazor y que el entrenador del Almería tilde el partido que hizo su equipo como "partidazo". No sé, pero sólo había que echarle un vistazo a los comentarios que había tras el partido en las redes sociales, por poner un ejemplo, y comprobar que salvo él, que sepamos, el resto de aficionados que siguieron el partido a través de las imágenes de la tele vieron otro encuentro, de ahí lo sorprendente, de verdad, que Pedro Emanuel hablara de partidazo cuando el equipo no hizo, ni mucho menos, un partido diez, ante uno de los colistas de la categoría, por mucho nombre e historial que atesore, que solo había ganado un encuentro en lo que va de curso y que era el más goleado de la competición y que el tramo final del partido lo jugó en Almería ante un rival con diez jugadores. Es cierto que el Almería tuvo un balón a la cruceta de Juan Muñoz y un par de remates con cierto peligro, pero si no llega a ser, una vez más, por Rene...

El equipo no anda bien. Solo hay que ver los resultados en estos últimos cuatro partidos en los que se le ha olvidado ganar y en donde hasta en uno le pintaron la cara en 45 minutos. Aquí no vale jugar bien o qué bonito lo hemos hecho. Aquí se trata de ganar partidos, de sumar puntos y el Almería, de los últimos doce posibles, ha hecho dos, insuficientes para un equipo que aspira al ascenso a Primera División y que ha visto como en cuatro jornadas en las que no ha estado como al principio, no sólo se le ha ido el Cádiz, si no que ha visto como se le han acercado otros rivales de los que se había alejado considerablemente.