El equipo lo necesita y Rubi también

Visto lo visto en el campo de El Rubial de Águilas, cada vez estoy más convencido de que el Almería tiene la necesidad imperiosa y urgente de buscar en este mercado de invierno dos centrales de garantías para cubrir las necesidades que puedan surgir durante la segunda vuelta del campeonato liguero, donde el equipo se va a jugar el ascenso de categoría y donde no puede andar con parches ni inventos de última hora. Hoy por hoy Rubi tiene dos centrales de garantías, como son Babic y Chumi, porque Carriço está pero no está, e Iván Martos… Rubi no puede pensar que la solución ante un posible contratiempo sea la de colocar a César de la Hoz en esa posición, que sabemos que lo hace bien, pero es como se suele decir desvestir a un santo para vestir a otro. La segunda vuelta no va a ser, ni mucho menos, un camino de rosas para el equipo y van a ser veintiún partidos a cara de perro. Este Almería necesita cubrir con garantías todos los puestos, porque va a hacer falta. A día de hoy un simple resfriado de Chumi o Babic se convierte en un dolor de cabeza para Rubi, que no con aspirina se le va, porque no tiene donde echar mano para cubrir con garantías esa posición. Y no valen las medias tintas ni fichar por fichar, jugadores como Ivanildo o David Costas, que la temporada pasada llegaron al vestuario y pasaron con más pena que gloria, por poner unos ejemplos. El mercado se abre en apenas un mes y a quien le corresponda debe de estar ya moviendo los hilos que sean necesarios para cubrir las plazas de defensa central, porque con dos jugadores, que son a día de hoy en los que confía plenamente Rubi, no te da para aguantar lo que se le avecina al equipo. Lo mismo si les respetan las lesiones y las sanciones, pero siendo realistas mucho me temo que eso no va a ser así, aunque puede serlo, pero para luego no andar con "experimentos gaseosa", mejor ir a lo seguro y dejarse de aventuras o de apuestas que te pueden salir muy caras.