Tres entrenadores han pasado ya por el banquillo del Almería. Es cierto que uno de forma interina, pero cuenta, y ninguno ha sido capaz de lo mínimo que se le exige a un equipo de fútbol – que para eso se prepara durante la semana – como es ganar un partido (en liga). Es evidente que los dirigentes han hecho todo lo que han podido para reconducir una situación que empieza a ser más que preocupante, ya que con solo tres puntos de treinta y nueve posibles no es que invite precisamente a la lanzar cohetes. Tres entrenadores que no han sabido sacarle, creemos, todo el rendimiento a una plantilla que sigo diciendo que está muy descompensada, pero aun con casi todos los jugadores disponibles –porque hoy en día se puede achacar las bajas por lesión que tiene el grupo– no fue capaz de hacer lo que se le pide a cualquier equipo, y que no es otra cosa que ganar partidos. Jugando bien o muy mal, pero ganando, porque en fútbol solo cuenta eso, si no ganas, mal asunto. Las jornadas han ido pasando y esos resultados que se esperaban no llegan (cosa que incluso llegó a decir no hace muchas fechas el último inquilino del banquillo), donde en su hoja de ruta y de su grupo de ayudantes no estaba previsto, pese a las dificultades, a la paciencia que pidió y que la cosas no iba a ser diferentes de la noche a la mañana, no haber sumado ni un solo punto. Eso empieza a generar dudas entre buena parte de la afición, que se pregunta si el relevo y la persona elegida fue acertado o si el plantel que forma esta temporada el vestuario es inferior al de la temporada pasada, donde en el último suspiro logró mantenerse en la élite del balompié nacional. Mucho me temo que los dirigentes del club están muy preocupados, no preocupados, sino muy preocupados, porque con el relevo en el banquillo no buscaban otra cosa que cambiar la dinámica de un equipo a la deriva y eso no está ocurriendo.