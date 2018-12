El equipo de las transiciones

Puede arecer que jugar al contraataque se considere poner una etiqueta negativa al fútbol de ataque, pero FF ha conseguido imprimirle un sello a este Almería tan reconocible. El entrenador tiene que adaptarse a los futbolistas que tiene y debo reconocer que hay un jugador que en un principio no me encajaba en este equipo de transiciones, donde el ida y vuelta es tan importante que en ocasiones da la sensación de estar viendo un partido en la Premier League más que a las espaldas del recinto ferial de Almería. Y es que en una plantilla con tanto extremo puro y centrocampistas capaces de llegar una y otra vez a las áreas, Juan Carlos Real aparece en la fotografía como un rara avis que se las ingenia para desatascar en un fútbol aparentemente tan distinto al suyo. Hablo de Juan Carlos Real como podría hacerlo de Chema, los dos están comenzado a descifrar el juego vertical y sin pausa, girar y arrancar hacia la portería rival o correr hacía atrás rápido para replegar y no dejar espacio alguno. En definitiva, darle más importancia a las transiciones que a la posesión de balón. Reconozco que no es un estilo muy de mi agrado pero el míster rojiblanco está sacándole todo el provecho posible. El rival de hoy del conjunto rojiblanco, el Lugo, tiene una propuesta de juego muy atractiva dándole mucha importancia a la posesión de balón donde Quique Setién, Luis Milla o el propio Francisco lo dotaron de una identidad que el recién llegado Alberto Monteagudo espera hacer más vertical. Menos balón y más llegada al área. Mismo patrón que el Almería. Pese a su mal comienzo los gallegos tienen futbolistas de mucha calidad y con capacidad suficiente pare revertir la situación. Desde el 1-4-4-2, Monteagudo apuesta por un centro del campo muy físico y dos puntas con mucha movilidad. Tanto Azeez como Seoane en la zona ancha se centran más en la recuperación. En bandas dos futbolistas de muchísima calidad y gran uno contra uno, Lazo por izquierda e Iriome por derecha. La poca resolución de los delanteros es uno de los motivos del mal arranque, pero la semana pasada tanto Escriche como Cristian Herrera consiguieron marcar.