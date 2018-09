¿Hay equipo para más?

¿ha tocado techo el equipo? A tenor de lo que dice Fran Fernández, el equipo ha dado el máximo, ese discurso deja muchas dudas, porque si el equipo, como ha dicho el entrenador, ha dado el máximo, cuando no lo haga, ¿qué será de él? Dando el máximo ha hecho un gol en tres partidos y no ha sido capaz de ganar ninguno, lo que genera cierta inquietud en cuanto al potencial que puede tener esta plantilla. Es cierto que han llegado 17 jugadores nuevos -algo está claro que no se haría bien la temporada pasada- y que necesitan su tiempo, pero ese tiempo, en fútbol, no existe. Todo lo contrario, pasa volando, y apenas te vengas a dar cuenta, se ha ido el primer mes de competición y una serie de puntos que nunca volverán.Es cierto que frente al Málaga vimos la mejor versión del Almería en lo que llevamos de curso, pero aun así, no solo no le dio ni para puntuar, si no que no fue capaz de hacer un solo gol y el objetivo en cada partido no es correr y dejarse el alma, sino tratar de hacer más goles que el contrario para ganar partidos para sumar puntos. Puedes dejar mejores o peores sensaciones, pero eso no te da puntos. Los dan los resultados y si son buenos, sumarás, si no, no lo harás y empezará el nerviosismo. El equipo sigue teniendo el problema que la temporada pasada: los delanteros no hacen goles. Nadie niega que corrieran, se dejen el alma y se entreguen, pero no es suficiente. No tienen gol o no hacen goles y eso penaliza. Se puede hablar de un calendario duro, difícil, exigente … pero tampoco hemos visto que los rivales hayan sido muy superiores. La diferencia ha estado en la fragilidad defensiva -todos los goles que ahora ha encajado han sido por errores defensivos, no de la defensa, y en la falta de puntería o de remate. Insisto, el equipo, por ahora no tiene gol y los números están ahí, y necesita empezar a sumar de tres en tres para evitar que los nervios se asomen al vestuario rojiblanco.