Los errores de Alfonso

Alfonso García Gabarrón es un hombre clave en la historia del fútbol almeriense. No se puede negar la mayor. Yo ya he explicado muchas veces por aquí que a él le debo el haber visto al equipo de mi ciudad en Primera División 6 temporadas, algo impensable cuando seguía al Almería CF en Tercera División con apenas un par de centenares de aficionados en las gradas. Si la gente piensa que no estoy agradecido al presidente, se equivoca. Sin embargo, igual que su gestión ha tenido momentos gloriosos, no es menos cierto que también ha tenido muchas sombras, esperpentos y situaciones indignantes, especialmente en las últimas 6-7 temporadas, donde la dejadez, la desidia y la falta de interés han estado al orden del día, perdiendo capital deportivo y, sobre todo, social, por el camino. Sí, la afición de Almería es muy particular. Va en nuestro carácter de almerienses. Solemos exigir más de lo que damos. Y si nos fallan, hacemos la cruz a la mas mínima. Alfonso García no fue bien recibido. Era murciano. Creíamos que venía aquí a especular y que el equipo y la ciudad poco le importaban. Sin embargo, logró llevarnos a Primera, pero nunca valoró a la afición, como demostró con sus precios y sus políticas sociales. A partir de ahí, entradas regaladas, días del abonado, del amigo del abonado, devaluación de los abonos… El problema es que deportivamente la devaluación ha sido incluso mayor, hasta llegar al pasado verano, donde se montó un equipo cargado de incógnitas con la intención de intentar lograr la permanencia, y gracias. El error de Alfonso fue pensar que FF, con el beneplácito de la afición, iba a fallar. El error de Alfonso es pensar que cualquier otro entrenador que no hubiera sido el zapillero habría sacado el rendimiento que él le ha sacado al equipo. El error de Alfonso es no valorar al técnico almeriense. Y el error de Alfonso es creer que puede desmantelar el equipo, incluido el técnico, y repetir lo de esta temporada, repitiendo modelo e inversión mínima. Fran Fernández merece una renovación y un proyecto en condiciones. No cometas otro error, Alfonso…