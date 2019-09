Los cinco errores

27.139 caracteres con espacio, repartidos entre 61 párrafos y 372 líneas, con un tipo de letra Arial y un tamaño de 11,5. Esa es la amplia extensión que, tras su conversión a un documento de Word, ocupa la entrevista que Mohamed el-Assy, director general y deportivo de la UDA y mano derecha de Turki al-Sheikh, propietario del club desde el pasado 2 de agosto, ha concedido a El País y el periódico más leído a nivel nacional publicó en su edición del lunes, bajo la firma de su periodista Diego Torres. La entrevista destila un aroma supremacista árabe importante y está salpicada de datos y números, de distinta naturaleza, hasta alcanzar las 60 referencias, en su gran mayoría de carácter económico. El entrevistado deja bien claro que el nuevo propietario y su grupo de colaboradores no es una turba de advenedizos forrados de millones, sin ningún criterio ni formación, y con un afán desmedido de protagonismo y ostentación. Habla de cifras de forma muy alegre y menos posibilista. demostrando que el de las compras es un mercado que el patrimonio de su jefe domina. Pero el de las operaciones de venta, a juicio de este periodista, surge de una forma demasiado sobrevalorada en algunos casos. Resulta muy llamativo el interés del nuevo propietario por sacarse el título de entrenador de fútbol y para lo que está estudiando. Cada uno es muy libre de dar sentido a su tiempo libre y de dar satisfacción a sus caprichos, pero sinceramente este quien suscribe estas líneas no le ve sentado al jeque en un banquillo, dirigiendo a un equipo dejándose la voz y la salud. No menos llamativa es la referencia a su jefe como un "hombre del Renacimiento". La extemporánea apelación resulta curiosa y se inscribe en la admiración exagerada de todo empleado hacia la figura del jeque, en una mezcla entre el respeto sin recato y la adulación desmedida.