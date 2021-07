¿Cómo se le escapó eso a Alfonso?

Tengo que confesar que para nada me gusta el diseño de la primera equipación del equipo para esta temporada. Puede ser todo lo vanguardista que queramos, que es innovadora, rompedora… pero rompe de un plumazo lo establecido hasta ahora. No recuerdo si alguna vez el Almería, con sus distintas denominaciones a lo largo de los años - de esto seguro que se acuerda mucho más mi buen amigo Kubala- ha vestido de blanco. Porque no nos engañemos. Se trata de una camiseta de color blanco con detalles en rojo, pero muy lejos de la que todos conocemos como "rojiblanca". Habrá, por supuesto, gente a la que le encante la nueva camiseta y acuda rauda y veloz a la tienda del club para llevarla el día de estreno esta temporada en casa- si es que se puede acceder al Estadio- y presumir de ella, pero no es con la que de toda la vida se han animado a llevar esta generación que solo conoce la Liga de Fútbol Profesional y al Almería formando parte de ella. Me sorprende, y así lo tengo que decir, que a Alfonso García, como en su día hiciera Guillermo Blanes cuando vendió el equipo al empresario de Águilas, que entre las muchas "cláusulas" que puso en el documento de venta del club a Turki, no figurara que la camiseta siempre sería a rayas verticales rojas y blancas. Tal vez jamás se le pasó por la cabeza o pudo imaginar que la nueva propiedad acabara con muchos años de historia en los que la camiseta siempre fue roja y blanca, de rayas verticales. Me gustaría saber la opinión de Alfonso García. Que le pregunte Mohamed el Assy a Rubi, por ejemplo, qué significan las trece barras en la camiseta del Real Betis y si alguien se atrevería a eliminarlas, ya que el entrenador del equipo almeriense - iba de decir rojiblanco pero como que ya que no pega- ha estado en el equipo sevillano. Está claro que la nueva propiedad es la que decide, la que tiene la potestad de elegir cómo es la camiseta y qué diseño lleva, así como la firma comercial, porque para eso el club es suyo y puede hacer lo que quiera, pero no habría estado de más haber lanzado una propuesta de diseño para ver y recoger el sentir de la afición y, por supuesto, el gusto.