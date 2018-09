Con la esencia de la Copa

La Unión Deportiva Almería no solo se clasificó para la siguiente ronda de la Copa del Rey eliminando al todopoderoso Málaga, la victoria ha supuesto quitar el derrotismo inmediato que asolaba a la plantilla y permitir coger una pequeña dosis de confianza ante lo que se avecina en el campeonato liguero después de las cuatro primeras jornadas. No solo fue ganar, que era la primera vez de la temporada, además fue la actitud con la que el equipo encaró el devenir del partido. Pese a ir perdiendo los rojiblancos fueron a por el partido y supieron sacar todas sus virtudes ante un débil Málaga. Si hay un futbolista que me pareció muy por encima del equipo suplente y que esta llamando a las puertas de la titularidad fue Chema. El mediapunta tiene ese don especial de los futbolistas con calidad e imaginativos pero además añade el plus necesario para intentar ser protagonista lo que separa en muchas ocasiones los jugadores que juegan bien al fútbol con los buenos futbolistas.

Y con ese buen sabor de boca que dejó la Copa del Rey llega a Almería uno de los mejores equipos de la categoría como es el Zaragoza. Un equipo aragonés que llegó a meterse en play-off y que su principal novedad radica en el banquillo ya que la plantilla ha sufrido pocas modificaciones. Imano Idiákez está al mando de un conjunto que ha comenzado como se esperaba la Liga, desde el principio mandando en la clasificación. Cristian Álvarez en portería y con la única novedad de Alex Muñoz en el centro de la zaga, Javi Ros es el que lleva la manija del equipo en el centro del campo acompañado de Pombo e Igbekeme; más llegadores que centrocampistas de elaboración.

En el flanco derecho el griego Papunashvili que tan buen final de temporada realizó y por izquierda llegado desde el Rayo Vallecano, Diego Aguirre. En punta el Zaragoza hizo un esfuerzo de última hora con la llegada de Álvaro Vázquez que se ha adaptado al equipo de inmediato con buenos movimientos y muchos goles en estas primeras jornadas.