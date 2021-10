Una especie en extinción

Almería, 21 de octubre de 2021. Estimado Piñeiro, al paso que vamos el aficionado de a pie va a tener que declararse especie en peligro de extinción. Ya se hizo la gran prueba de fuego durante el confinamiento, cuando para mantener viva la tarta televisiva los seguidores recibieron tal empacho de fútbol del que muchos todavía no se han recuperado. De ese experimento unos cuantos se han quedado por el camino, abonados que ya nunca volverán al haberse acomodado al sofá. Que se lo pregunten si no al Barça, que ante el Valencia apenas registró media entrada, aunque allí la marcha de Messi y el ruinoso estado del Camp Nou tengan mucho que ver. A mí me sorprendió gratamente que el Almería haya superado los 9.000 fieles, síntoma de que hay ganas de volver a ver al equipo en Primera División. Como bien apuntas hoy es un día fastidiado, como tantos otros por los caprichosos horarios de Tebas. Habrá que hacer de tripas corazón.