Este fin de semana, más precisamente el sábado, me senté a ver al Bayern de Múnich que recibía al Fortuna Düsseldorf por la liga alemana. Como cada vez que juega el equipo bávaro, a los 15 minutos ganaba 1 a 0 y a los 29 minutos con el segundo gol, el partido estaba terminado. Comandados por el polaco Lewandowski, quien convirtió dos goles, los de Flick se impusieron por 5 a 0, pero podrían haber marcado todas las veces que hubiesen querido, en este camino hacia el octavo título consecutivo. A la media hora de juego, aburrido, me puse a mirar las tribunas vacías, a veces enfocaban los banquillos, otras a Beckenbauer y otras a algún cámara al que no se le veía el rostro tras la mascarilla. Solo la voz de Maldini con algún aporte de cuando en cuando, rompían la monotonía de un partido con rivales de distinto nivel. Como si de una pachanga amistosa se tratara, el rodillo rojo no perdonó y desde la reanudación de la Bundesliga, ha ganado sus cuatro partidos y ya le saca 10 puntos al Borussia Dortmundt. Todo raro, muy raro. Jugar sin la afición se me hace muy extraño e inclusive por momentos dejaba de prestar atención. Si yo que lo miro por la tele me distraigo, pensé que a los protagonistas, los jugadores, algo parecido les debe suceder. No perder la concentración en medio del campo de juego con un escenario de desolación, no debe ser fácil. Hay equipos que se caracterizan por el carácter que les imprime la afición, y eso por ahora no va a estar y ni siquiera en septiembre, al treinta por ciento como se dice, el calor se va a conseguir. Las remontadas del Bernabéu, el apriete del Metropolitano, el calor del Sadar, el ambiente del nuevo San Mamés, dejan de existir hasta próximo aviso, y sin eso, el espectáculo es menos espectáculo. Toda la responsabilidad del entretenimiento recaerá única y exclusivamente en los jugadores, por más sonido ambiente que le intenten insertar a la transmisión. Ahora no hay tapadera ni coartada. Será lo que suceda dentro del campo y nada más.