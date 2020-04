El espejo donde reflejarnos

Los amantes del fútbol, la cosa más importante dentro de las cosas menos importantes, como dijo con maestría Jorge Valdano, estamos a vueltas estos días con el final de la temporada. Nadie sabe qué va a pasar, pero, como siempre sucede, todo el mundo parece tener su opinión. Y, además, en la mayoría de los casos es irrevocable.

Raro es aquel que no se ha quejado estos días sobre la ineficacia de nuestros políticos con todo el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Los acusamos de no ponerse de acuerdo, de no remar en una misma dirección, de no aportar soluciones conjuntas y de seguir erre que erre dejando que primen sus intereses por encima del bien colectivo. Tenemos una clase política que no merecemos. Y se nos llena la boca cuando lo afirmamos. Resulta curioso.

El fútbol, una vez más, ha sido el encargado de esbozar una reveladora caricatura de la sociedad. Ni una pandemia mundial está posibilitando que se llegue a un acuerdo sobre cómo deberían terminar este año las competiciones. La Liga y la Federación pelean por ver quién mea más lejos, cada parte más preocupada de llevar la contraria a la otra que de alcanzar la paz. Los clubes malmeten, siempre obviando el bien común y mirando, única y exclusivamente, por sus intereses. A uno le viene bien que la temporada acabe tal y como está. Otro sería más feliz si solo se contase la primera vuelta. Aquel, en cambio, quiere que se dispute todo lo que resta. Los aficionados, egoístas, tampoco buscan equidad, solo triunfos, generando ruido para conseguirlos.

Y en estas estamos. El fútbol, ahora mismo, es un puzle compuesto por miles de piezas que empujan hacia sus propios intereses, sin encajar con aquellas que no les ayuden a conseguirlos. Si me preguntan a mí qué haría, intentaría terminar la competición de algún modo. Si no, lo justo sería que todo acabe como finalizó la primera vuelta. ¿Adivinan quién ascendería en ese caso? Pura casualidad.