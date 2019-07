Si la cara es el espejo del alma, la de Pedro Sánchez debe estar pasándolo condenadamente mal, porque su rostro, tras la primera votación de investidura, era una mezcla de preocupación y decepción a partes iguales. Quizás cambie la cosa hoy, pero los sentimientos que se advierten son de inquietud, angustia e incertidumbre. En manos de Carmen Calvo está que aparezca la satisfacción y la sonrisa si hay un buen acuerdo con Podemos.

No lo tiene fácil, porque el debate ha evidenciado lo que se sabía: Sánchez e Iglesias están en las antípodas políticas y más en lo relacionado con sus objetivos de poder. Y cuando se decide el reparto, para que uno consiga aquello a lo que aspira, el otro debe ceder.

Ése es el problema para Sánchez. Pretendía un Ejecutivo en solitario y no consiguió los escaños necesarios ni siquiera para contar con una minoría aceptable. Luego pensó en un llamado Gobierno de cooperación que, traducido el lenguaje sanchista, significaba que Podemos no formaría parte de él pero lo apoyaría en la investidura. Iglesias dijo que ni hablar. Pensó Sánchez hasta el último minuto que doblegaría el brazo de Casado para que se abstuviera, entre otras razones porque alguien muy próximo al líder del PP hizo un acercamiento a La Moncloa en ese sentido, pero Casado mantuvo su no como Sánchez hace casi tres años al negarse a la abstención con Rajoy. Por eso fue patético que el socialista expusiera los mismos argumentos que él desechó entonces.

Sánchez dio instrucciones a Calvo para que negociara como fuera el apoyo de Podemos. Y ahí lo esperaba Iglesias al retirarse y presentar a Irene Montero de vicepresidenta. Si creyó Sánchez que no tendría Iglesias tal osadía, se equivocaba. Se comprende la cara descompuesta del socialista el martes a las dos de la tarde. Pero eso dura lo que dura: cuando alguien se marca un objetivo vital, es capaz de ceder lo que haga falta con tal de conseguirlo, así que no se puede descartar que hoy lo veamos con una amplísima sonrisa.