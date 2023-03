Sorprende, y mucho, que a estas alturas de temporada y a falta de 14 partidos para acabar la Liga, con el equipo en puestos de descenso y habiendo ganado solo dos de los últimos diez partidos que ha disputado, Mohamed El Assy no haya "agitado el árbol" buscando la reacción del equipo. El Almería se está cayendo poco a poco y, lo peor, los peligrosos compañeros de viaje que le acompañan, como Valencia o Sevilla. Está claro que algo no se ha hecho bien en el vestuario tras el parón por el Mundial. Por aquel entonces, tras acabar la cita en Qatar y a punto de visitar al Cádiz, se le preguntó a Rubi qué tal le había sentado el parón al equipo y vino decir que muy bien, que habían hecho los deberes y que volvían con las pilas cargadas. Pues los números dicen todo lo contrario. Solo dos victorias en diez partidos y nueve puntos de treinta posibles hablan bien a las claras de que algo se hizo mal y se está haciendo mal. El equipo a finales de diciembre observaba por el espejo retrovisor a un buen puñado de rivales que estaban por detrás, con un colchón de puntos que invitó a Rubi a manifestar que estaba contento con la plantilla que tenía y que no necesitaba refuerzos -hizo bien el club en traerle a Luis Suárez- pero el tema Pacheco parece que polarizó toda la atención del club. Entretanto el equipo no terminaba de arrancar y poco a poco fue perdiendo gas hasta el punto de crear entre la afición bastante desconfianza, tanto que tras el último partido en el Mediterráneo y en medio de un drama por la derrota ante el Villarreal, resignada y cabizbaja dejaba las gradas del estadio. De ahí que ante estos paupérrimos números sorprende que el club no haya reaccionado, porque no me creo que El Assy y Turki estén muy contentos con la marcha. Aunque a Rubi no parece inquietarle mucho la situación y solo le preocupa la salud, y el vestuario no mira la clasificación, la afición está de los nervios y desconfía muchísimo del equipo, cuyo único responsable es Rubi.