Todos esperamos una victoria

No me dirán ustedes que no se frotan las manos y ven tres puntos más en el casillero del Almería cuando saben que este sábado visita el equipo de Fran Fernández el campo del Córdoba, el peor equipo, con diferencia, de la competición -ahí están sus números- y visto lo visto, todos creemos que el Almería, a día de hoy, es claro favorito para traerse los tres puntos del Nuevo Arcángel. Es más, a muchos nos sorprendería que no lo hiciera, ya que a día de hoy el fútbol que hace el Almería está muy por encima del que está haciendo el equipo de Sandoval. Siempre se ha dicho que el fútbol es un estado de ánimo y los jugadores rojiblancos están, posiblemente, en el momento más dulce desde que comenzó la temporada y de eso debe de aprovecharse. Cualquiera, tal y como están las cosas, hubiera colocado en la hoja de ruta del Almería el partido frente al Córdoba, con la única intención de sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga y dar un salto importante en la clasificación. El Almería, creo que no va a fallar en Córdoba. No es euforia ni mucho menos. Son sensaciones de ésas que tanto se hablan a veces, pero que no te dan nada. En este caso te hacen ser optimista de cara al partido y al resultado que puede hacer el Almería en un campo que a Fran Fernández y a buena parte, por no decir toda la afición, le trae muy buenos recuerdos. Al equipo se le ve muy bien y eso nos invita a creer en sus opciones ,por mucho que se diga que no va a ser fácil - si fácil no hay nada - , pero tal y como le están yendo las cosas a unos y a otros ¿ustedes creen que el Almería pinchará en Córdoba? Pues no. El equipo está yendo a más en cada partido y después de encontrar a los jugadores idóneos para competir de tú a tú en cada partido, Fran está empezando a plasmar el estilo de juego que quiere para con su equipo y ahí están los resultados. Es más, está consiguiendo sacar el máximo de cada jugador en beneficio del equipo.