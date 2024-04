La esperanza blanca

Como en el boxeo, en la liga de campeones la gran esperanza blanca para el fútbol español, se llama, como no, Real Madrid. Hace rato que nuestro campeonato dejó de ser el más importante del mundo y los mejores equipos del continente, al menos por resultado, no son los de aquí. Eso también se nota en la selección mayor, cuyo nivel ha decaído notablemente. En Champions quedan dos alemanes, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, el PSG francés y el Madrid. Son los cuatro equipos que van a dirimir quien será el que herede la corona que deja el Mánchester City. “La gente no se imagina el golpe en la cara que significa para nosotros la eliminación de la Champions League”, dijo hace unos días el técnico de los citizen Pep Guardiola. Justamente el equipo de Guardiola fue eliminado esta pasada semana por la escuadra de Carlo Ancelotti, que por penales, acabó con el sueño del segundo triplete inglés, mientras en Concha Espina ya sueñan con la número quince en sus vitrinas. El Madrid tiene a tres partidos la posibilidad de seguir alimentando la leyenda que lo han convertido en el verdadero rey de copas. No es casualidad que los blancos acumulen doce participaciones en una semifinal de liga de campeones de las últimas catorce ediciones disputadas. Todo un récord para el único equipo que siente a la competición como suya y apuesta hasta el final. En las tres ediciones recientes, las escuadras se han cruzado y el Mánchester City, del que se dice que es el mejor equipo del mundo, solo superó una eliminatoria de las jugadas contra los blancos. Porque el fútbol se reduce a que la pelota entre o no entre en la portería, y aunque la sensación sea que los de Mánchester han jugado un mejor fútbol, eso no lo ha podido traducir en goles. La fórmula vale también para la definición desde los doce pasos. El que más aciertos tiene, es el que gana y así son las reglas que no incluyen el merecimiento. Lo demás son ganas de darle vueltas y tratar de establecer una discusión de carácter filosófico a un juego que consiste en hacer goles. Y en eso, o en evitarlos, el Real Madrid es un especialista.