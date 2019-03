Hay esperanza

Tuve la ocasión de hacer puente por el Día de Andalucía y pasarlo en Cartagena. Por estas cosas de la vida moderna, uno ha visitado antes las pirámides de Guiza en Egipto o Chichén Itzá en México que una ciudad vecina. Con la mejor compañía nos dispusimos a patearnos el casco histórico. Salvando las heridas de un urbanismo caótico que ha dejado la zona repleta de solares abandonados y medianeras que lo afean todo, nos sumergimos en su rico pasado histórico-cultural, desde su fundación por Asdrúbal como Cartago Nova pasando por la época romana y su recuperado teatro con la intervención arquitectónica de Moneo, la dominación árabe y posterior reconquista cristiana hasta la revuelta cantonal y su industrial naval en tiempos contemporáneos. Vimos el ingenio submarino de Isaac Peral y los recuperados tesoros de la fragata Nuestra Señora de la Merced a los 'piratas' de Odyssey. Pero si algo me reconfortó en particular fue pasear por las murallas defensivas levantadas en época de Carlos III, auténticas moles de piedra rodeadas por grandes extensiones de césped. Andando por allí, donde el tiempo parecía haberse detenido, observé a un grupo de niños. Habían marcado con pintura una portería en la muralla y daban patadas a un balón. Casi todos eran magrebíes, casi todos llevaban la camiseta de Messi. Entonces pensé que no todo está perdido, que todavía hoy hay un hálito de esperanza.