Conforme pasan los años y los partidos de fútbol, veo en el Real Madrid algo que le falta a la gran mayoría de los equipos, por no decir a todos. Yo le llamaría carácter, pero en Concha Espina le dicen espíritu. El Bernabéu, ese estadio que conoce de remontadas, cada vez que tiene la difícil tarea de empujar al elefante cuesta arriba, invoca al espíritu de aquel número 7 que conectaba el césped con la grada. Juan Gómez, Juanito, del que este mes de abril se cumplieran 30 años de su fatídico accidente, siempre está presente cuando el equipo blanco tiene que remontar en casa lo que se deja en casas ajenas. Pero últimamente la grada está más pendiente que en el once titular juegue Karim Benzemá, que de corear en el minuto 7 eso de Ila, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Ya no es el de Fuengirola el encargado de encender la mecha, sino un futbolista francés de origen argelino capaz de prender fuego la casa blanca y poner a la afición al borde del infarto. Porque lo del Real Madrid a estas alturas no es casualidad. Solo en las últimas semanas le ha remontado nada más y nada menos que al PSG, al Chelsea y al Sevilla. No son milagros ni pases mágicos que vienen del más allá. Benzemá es el portador del estandarte y la corneta, el responsable de tocar arrebato y si es necesario meter tres goles en 15 minutos ante la mirada atónita de propios y extraños. Por eso el Real Madrid está ahí, con todas las papeletas para ser campeón de liga y las ganas puestas en volver a conseguir la Champions, su competición favorita. Pero créanme que mucho de ello se debe al delantero galo. Con perdón de Courtois y de Luka Modric, Karim es quien solo se lo guisa y se lo come. Por visión de juego, por concepto táctico y por eficacia goleadora. Si él juega, el partido no acaba hasta que el árbitro pita. Hasta ese mismo momento, puede darte vuelta al partido contagiando de ganas hasta a la señorita que te vende las entradas. Ahora son las ganas pero mañana será el espíritu de Karim a quien se encomendarán los blancos, cada vez que toque remontada.