Al estilo chiruca

Umar Sadiq es un delantero grande y un gran delantero, que se levanta más allá de los 190 centímetros. A sus 24 años, es un niño grande, de altura, y un gran niño. Mezcló estas dos facetas contra el Huesca y salió victoriosa la del niño que lleva dentro. Su última travesura fue tirar un penalti a lo 'Panenka'. La máxima pena, en su caso, fue una pena máxima por su defectuosa ejecución, Este periodista nunca había visto tirar fuera un penalti bajo este formato. Su lanzamiento abrió el catálogo del estilo chiruca (botas de montaña). Todo futbolista tiene derecho a errar y al de Kaduna, por su supuesto, le asiste también. Un penalti lo puede marcar y fallar cualquiera, pero sólo lo marca o yerra quien lo lanza. Pero el fútbol es un deporte de especialistas y la de tirador de penaltis es una de ellas. En las 11 primeras jornadas se le caían lo goles y llegó a firmar siete. Su inspiración se ha interrumpido y suma siete jornadas sin ver portería. Cansado de que los aplausos y la gloria fueran de otros, pero con sus asistencias, pensó que no hay nada mejor que un penalti para resarcirse. La factura no podía ser la de cualquier otro. Eso era una vulgaridad. La forma de llamar la atención y reclamar el protagonismo que le ha hurtado Dyego Sousa pasaba por lanzarlo como lo hacen los buenos, picando el balón para que describa una curva con un ligero golpeo de tobillo. "Si otros lo hacen, por qué yo no", se dijo. Ocurre que él no tiene la técnica de otros. Además, durante la semana ensayó otras formas, pero no el estilo que hizo famoso el jugador checo. El error tuvo mucho de sorprendente, pero también de esperado, por la forma elegida y su manifiesta torpeza desde los 11 metros. Héroe de muchas tardes, el nigeriano vivió la otra cara. El fútbol volvió a dejar su posdata: "Cada uno es bueno en lo suyo".