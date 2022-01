Una estrella que se apaga

Ayer murió un grande de la historia del fútbol español, el único jugador capaz de levantar seis Copas de Europa y todo un icono de velocidad y verticalidad, atributos con los que pasó a la leyenda de nuestro fútbol como jugador del Real Madrid. Así imaginé siempre a Gento, cada vez que escuchaba su nombre y aunque hubiera colgado las botas mucho antes de que yo fuera siquiera imaginado por mis padres. Rápido como una bala. Lo mismo que Santillana (muy posterior, pero al que tampoco vi jugar) era el mejor cabeceador. Paco Gento fue uno de los líderes indiscutibles de aquel equipo irrepetible, por su superioridad frente a sus rivales, y uno de los grandes referentes futboleros de varias generaciones de españoles.

Muchos de nuestros abuelos -aquellos que tengan la suerte de seguir contando con ellos- seguro que ayer sintieron un pellizco fuerte en la barriga cuando conocieron la noticia, y seguramente ninguno de ellos conocía personalmente a la 'Galerna del Cantábrico'. No se moría ningún amigo, pero en el fondo sí, o mucho más que eso. Cuando fallece alguien que ha destacado mucho en cualquier disciplina pública que tenga que ver con los sentimientos y las emociones de las personas, remueve sin quererlo un amasijo de recuerdos indelebles de tiempos que, siempre, aunque solo sea porque entonces éramos más jóvenes y teníamos tantos años por delante, fueron más felices. Sucede con un escritor con cuya obra has disfrutado horas y horas de tu vida. Con cantantes, músicos... Y con futbolistas, claro, porque que nadie olvide que el fútbol es la más importante de las cosas menos importantes.

Si la parca no acude antes a mi regazo, me sucederá a mí también. Estrellas de nuestro imaginario colectivo que se apagan y, de paso, nos apagan una lucecita a nosotros. Así que, vivamos. No podemos hacer otra cosa.