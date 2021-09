A por la 3ª estrella

El pasado martes arrancaba la aventura mundialista de la selección española en Lituania. Un arranque que no pudo ser mejor con ese rotundo triunfo por 4-0 ante Paraguay. Un campeonato en el que uno desea que el combinado nacional logre su tercera estrella, sumándolas a las de 2000 y 2004. Una competición que como le ocurriera a otras tantas se debía haber disputado en 2020, retrasándola la pandemia 365 días. Quizá alguno de los que esté leyendo estas líneas no esté seguro todavía de sobre lo que versan estas. Es lo que tiene no ser el deporte rey que lo acapara todo, quedando por tanto al margen del foco mediático. Un mundial de fútbol sala en el que España ya no es tan favorita como antaño lo fuera. Un campeonato en el que el plantel dirigido por Fede Vidal, quien hace apenas unos años tomaba el relevo en el banquillo de José Venancio, trata de resarcirse del recuerdo del último Mundial. Un torneo en el que la selección cayó eliminada en cuartos ante Rusia, a la postre subcampeona en Colombia. Un torneo de infausto recuerdo en Brasil, el máximo estandarte de este deporte, cuando la verde-amarela dijo adiós en octavos ante Irán en la tanda de penaltis. Una eliminación brasileña que, sin duda, fue la gran sorpresa de la cita mundialista disputada en tierras colombianas, mucho más siendo tan tempranera. Lejos quedaron aquellos gloriosos años en los que el combinado español logró subirse a lo más alto del podio, lugar al que se subió Argentina cinco años atrás. No lo tendrá nada fácil, ni mucho menos, pero no es menos cierto que la selección debe pelear por volver a estar entre los mejores. Una selección que debe ir acercándose a lo que fue hace no tanto cuando era la reina de Europa y una de las referencias a nivel mundial. El sueño de la tercera estrella todavía está presente.