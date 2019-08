El euro Millones y la bonoloto

La UDA ha cambiado de propietario, deseo ampliamente demandado por la parroquia rojiblanca, y el tiempo, ese juez insobornable, dictará si ha sido para bien o para mal. Nos dirá si el nuevo dueño es el que necesita y merece la entidad. O si, por el contrario, el sustituto de Alfonso García es otro 'Mesias" como lo fueron el magnate indio Ahsan Ali Syed y el ucraniano Dimitri Piterman. El primero se hizo con el control accionarial del Racing de Santander y se fue por piernas cuando se conoció que pesaba una orden de arresto de la Justicia de Bahrein. El segundo se puso al frente también del conjunto cántabro y acabó en el Deportivo Alavés, de donde se fue dejando un cañón de 23 millones de euros en cuatro años. Dos charlatanes y embusteros, que también se enrollaban en la bufanda de estos clubes. Turki Al-Sheikh, ex Ministro de Deportes en el gobierno saudí, tiene 38 años, está cargado de millones, lleva guardaespaldas, y tiene otros clubes. El riñón lo tiene más que cubierto, pero el dinero no lo compra todo. Puede comprar una casa, pero no por ello un hogar. Y un reloj, pero no el tiempo. O una posición, pero no el respeto de los demás, que se lo tendrá que ganar día a día, y hecho a hecho. Queda muy bien ponerse la camiseta, pero esos golpes de efecto no pasan de lo populachero si no se acompañan de hechos tangibles y sonantes. Con 10 millones de seguidores en redes sociales, internet ha hecho su trabajo para quienes no sabíamos de su existencia. Ahora, hasta el más pintado, sabe quién es, pero nadie conoce cuáles son sus propósitos. La UDA tiene nuevo mandamás, exótico y enigmático, y a Alfonso le ha caído algo más que el bote del Euro millones con la venta. Sería deseable que al club no le haya tocado la Bonoloto, más modesta, y sea objeto de un 'numerito' cada día.