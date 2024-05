Parte de la prestigiosa programación del Cannes Premiere Section este año en el 77 Festival de Cine de Cannes fue la película marroquí, Everybody Loves Touda, que nos presenta una cruda realidad en una contemporánea Marruecos desde el punto de vista tradicional y femenino tratando de hacerse un espacio en un duro entorno de supervivencia. La extensa fila que se tuvo que hacer para llegar a esta función, sold out dentro del festival, es un gran presagio positivo sobre el estado actual del cine para nuevos cineastas.

El largometraje de Nabil Ayouch, quien previamente formó parte de la Quincena de Realizadores en el 2015, espacio tradicionalmente destinado a descubrir nuevos talentos dentro del festival, con Much Loved, largometraje en el que ya se exploraba el rol de la mujer oprimida en un tradicional marruecos, esta vez explora a la mujer oprimida desde un espacio que era de liberación, el de ser Sheika, una cantante de música tradicional, cantando cánticos que se pasaban de generación en generación para mantener las costumbres del grupo.

El director nos trae una historia de lo arraigado del machismo dentro del costumbrismo tradicional marroquí, Touda, una cantante de música tradicional marroquí, se ve constantemente objetivo de ofensas y violaciones por parte del público de esta música tradicional. La protagonista no solo se ve enfrentada a una literal violación y abusos constantes, sino que es una mujer analfabeta tratando de sacar adelante a un niño sordo en un pequeño pueblo que no entiende ni prioriza el valor de la educación. El sueño de migrar a Casablanca es su motor para poder escapar de una realidad muy hostil, mientras trata de que la ciudad grande la arrope se enfrenta constantemente a que la cultura que la rodea es precisamente la que no la deja avanzar, Touda se ve forzada a luchar en todos los momentos en los que no se detiene a cantar, escenas en las que llena toda la pantalla con su vitalidad y nos recuerda de la fuerza de una voz, que entre todas, lucha por ser oída.

El largometraje bebe de los previos trabajos de su director en cuanto a crudeza se trata, pero también del carisma de la protagonista y de cómo en vez de ser una trágica historia cayendo en arquetipos telenovelezcos se vuelve una historia de lucha, individuo contra un sistema que no la termina de comprender y que, lejos de ser una víctima de él, inclusive en las situaciones más devastadoras, logra sacar la fuerza para el siguiente paso.

