Son solo 29 segundos de canción con una línea como letra:“Dejo seis para septiembre”. Esta canción de Soziedad Alkoholika es la que se me viene a la cabeza cuando pienso en el estado actual de la UD Almería. Me recuerda a cuando cursaba COU y mi pandilla del instituto, tras el primer trimestre, donde el que menos suspendió 5 asignaturas, decidió, casi en su mayoría, que iban a repetir curso y se dejaron llevar el resto del año. Si lo piensan, esa situación no dista mucho de la del conjunto almeriense, que asumió su descenso hace semanas, incluso meses, mucho antes del partido del viernes en Vigo. Nos habían vendido que era una final. “Si ganamos en Balaídos nos ponemos a 3 triunfos de la permanencia”. Noventa y pico minutos después, sin que el Almería tirara ni un solo tiro entre los tres palos y con un Luis Maximiano haciendo algunas paradas de mérito, los almerienses perdían la enésima finalísima y veían a los vigueses alejarse hasta los 15 puntos de distancia. 5 triunfos. Quedan 11 jornadas. Ni las cuentas de la lechera nos llegan para salvarnos. El único reto que tenemos ahora es no ser el peor colista de la historia, que hasta la fecha es el Sporting de Gijón con 13 puntos, 4 más de los que tenemos ahora. Dijo Garitano, tras esta derrota, que “tenemos que seguir peleando por respeto a una ciudad, a una afición, tenemos que seguir.”, pero ya da igual. El daño está hecho. Esta temporada va a pasar a los anales como la más bochornosa de nuestra historia, y fíjense si no hemos tenido fiascos, algunos de hecho no hace tanto. Garitano, como mis colegas de COU, afronta los partidos sin presión. Sabe que no hay nada que hacer para cambiar la situación y haga lo que haga va a descender, como aquellos repitieron curso. Seguramente sea el trabajo más sencillo que haya tenido en su carrera. Con un Almería desamparado, que ya en octubre tenía complicada la permanencia, la presión ha sido nula, aunque va camino de tener el dudoso honor de ser el técnico con la mayor racha de partidos sin ganar…