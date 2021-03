La excelencia no habita en Segunda

La insatisfacción permanente y del todo revisable es el estado anímico, a lo que parece, del entorno rojiblanco. Existen sobrados motivos para sentirse orgulloso, pero no sé si es aconsejable apelar a la excelencia, que no tiene cabida en la División de Plata. El equipo es el segundo clasificado, pero debiera de serlo con una mayor holgura y no la actual. El equipo es el máximo goleador de la categoría, pero se pone el foco en el hecho de ser el que más goles cede de los cinco primeros clasificados. El equipo ganó al Girona por milímetros y perdió dos puntos anteayer también por milímetros. Umar Sadiq no se pasó de la raya en Montilivi y Juan Villar la superó frente al Alcorcón. El VAR actuó "con rigor" en la victoria y ejerció con "excesiva precisión" en el empate. La suegra borracha y la bota llena no es posible como tampoco lo es "sopas y sorber". La selección de Nigeria ha llamado a filas al pichichi unionista, circunstancia posible y probable desde antes del inicio liguero, y ya se lamenta su ausencia en las tres próximas jornadas, una por tarjetas y dos por el virus FIFA. Muchos ya le echan en falta para la visita al Toralín, de Ponferrada. Se olvidan que el autor del gol de anteayer fue Juan Villar y demuestran una "fe ciega" en el onubense. Hay más. No faltan quienes creen ver una mano negra en la fijación del día y hora de los tres próximos compromisos, en un tramo de ocho días al haber jornada intersemanal entre medias y creen adivinar intrigas judeo-masónicas de la LFP. No se mortifique. Paciencia y buenos alimentos. No se deje embaucar por encantadores de palabras. Acuéstese sin miedo y levántese sin ansiedad. Queda mucho y hay tiempo para todo. Disfrute mucho. Para sufrir ya está el día a día. Lo dicho: Carpe Diem.